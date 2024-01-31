Konya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki 2 ev ile bir iş yerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 bomba atar mühimmatı, 2079 mermi ile 34 bıçak ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan S.K, M.K. ile M.E. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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