Konya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki 2 ev ile bir iş yerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 bomba atar mühimmatı, 2079 mermi ile 34 bıçak ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan S.K, M.K. ile M.E. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.