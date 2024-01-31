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        Konya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:15
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        Konya'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'ndeki 2 ev ile bir iş yerinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 2 tabanca, 3 av tüfeği, 1 bomba atar mühimmatı, 2079 mermi ile 34 bıçak ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan S.K, M.K. ile M.E. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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