Konya'da böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuk öldü

Konya'da böcek ilaçlaması yapılan evin üst katında yaşayan ve zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

Merkez Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu Abdülkerim El A. (32), böcek ilacı yaptırdıktan sonra ailesiyle evden ayrıldı.

Üst katta yaşayan Necla D. (67), Ayşegül T. (46), Fatmanur T. (19), Yasin T. (17), Hiranur B. (16), Mine B. (17), Sena Gül B. (25) ve Ahmet Enes T. (7) kusma şikayetiyle Numune Hastanesine başvurdu.

Zehirlendikleri değerlendirilen aileden Ahmet Enes T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Abdülkerim El A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, sosyal medyadan tanıştığı kişiye evini ilaçlattığı, öğleden sonra da ailesiyle evden ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

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