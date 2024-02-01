Yalıhüyük'te kamu çalışanları yemekte bir araya geldi Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi.

Yalıhüyük'te kamu çalışanları öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaymakam Muhammed Sağır, hükümet konağında düzenlenen programda geleneksel arabaşı etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şeflerinden Ramazan Kaya da "Bu yıl da mesai arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Her yıl kar yağışı ile bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.