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        Seydişehir'de "5. Çocuk Festivali" başladı

        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çocuk Festivali" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 18:35 Güncelleme: 02.02.2024 - 18:38
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        Seydişehir'de "5. Çocuk Festivali" başladı
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        Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çocuk Festivali" törenle açıldı.

        Seydişehir Millet Bahçesi'nde yapılacak Çocuk Festivalinin açılışı, Kaymakam Cevdet Bakkal , Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

        Tutal, ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik festivalin şölen havasında gerçekleşeceğini belirterek, çocukların atölyelerde hem öğreneceğini, hem de eğleneceğini kaydetti.

        Şenlik süresince çocuklara pamuk şeker ve çay ikramı olacağını aktaran Tutal, her gün 10.00-16.00 saatlerinde Seydişehir Belediyesi, Hükümet Konağı ve Eski Garaj bölgesinden yarım saat arayla servislerin kaldırılacağını dile getirdi.

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