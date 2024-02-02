Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, siyasetin asalet, nezaket, vefa ve dava işi olduğunu belirterek, "Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, siyasetin asalet, nezaket, vefa ve dava işi olduğunu belirterek, "Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir." dedi.

        Elitaş, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Cumhur İttifakı Konya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta Konya'da sandıktan güçlü şekilde çıkacaklarını dile getirdi.

        İstanbul'un geçmişte birçok sorunu barındırdığını anlatan Elitaş, şunları kaydetti:

        "Çöp dağlarının, susuzluğun olduğu bir İstanbul yaşanıyordu. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 1994’te seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Borç batağı ve çöp yığınları içindeki susuzluktan kıvranan İstanbul'un dertlerine derman oldu. Onun liderliğinde Türkiye'de belediyecilik nasıl olurmuş göstermeye başladık. Bugün eğer Türkiye Yüzyılı'nda artık Türkiye bütün illeriyle yeşil bir hale döndüyse, yaşanılacak bir şehir haline gelmesinde önemli bir gelişme kaydettiyse, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılındaki başlattığı belediyecilik hamlesinin Tüm Türkiye'ye yayılmasındandır."

        - "Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir"

        Elitaş, aday belirleme sürecinin son derece objektif ve titiz şekilde gerçekleştiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Bir kardeşimiz belediye başkanı adayı olacak. Siyaset asalet, nezaket, vefa ve dava işidir. Parti yetkili kurullarının ortaya çıkardığı belediye başkan adaylarının etrafında, yanında hep beraber koşmak, bir davanın sonucunda hedefe birlikte ulaşmanın en önemli sebebidir ve meselesidir. Bugün birlikte olduğumuz 9 belediye başkanı arkadaşımıza, bugüne kadar yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Onların yerine aday olan kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Bize düşen görev o arkadaşlarımızı dava düsturunu zirveye taşıyabilmek için onların peşinde koşabilmektir. İnşallah, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte sandıkları patlatacağımıza inanıyorum, ümit ediyorum. "

        Toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan konuşma yaptı.

        - Başkan adayları

        Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den ilçe belediye başkan adayları şöyle:

        "Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş, Ahırlı Belediye Başkan adayı İsa Akgül, Akşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Kahraman, Altınekin Belediye Başkan adayı Agah Yılmaz, Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, Bozkır Belediye Başkan adayı Sadettin Saygı, Cihanbeyli Belediye Başkan adayı Mehmet Kale, Çeltik Belediye Başkan adayı Ali Meşe, Derbent Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayten, Derebucak Belediye Başkan adayı Ahmet Kısa, Güneysınır Belediye Başkan adayı Ahmet Demir, Hadim Belediye Başkan adayı Mehmet Çetiner, Hüyük Belediye Başkan adayı Mehmet Çiğdem, Ilgın Belediye Başkan adayı Ömer Apil, Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca, Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Önal, Kulu Belediye Başkan adayı Abdürrahim Sertdemir, Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak, Seydişehir Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel, Taşkent Belediye Başkan adayı Mehmet Acar, Tuzlukçu Belediye Başkan adayı Nevzat Kolaş, Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer ve Yunak Belediye Başkan adayı Subhan Günaltay."

        Cumhur İttifakı'nın MHP'den ilçe belediye başkan adayları ise Akören Belediye Başkan adayı İsmail Aslan, Çumra Belediye Başkan adayı Fatih Demirci, Emirgazi Belediye Başkan adayı Nurişen Koçak, Ereğli Belediye Başkan adayı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Bakkal oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk yarıda 2 gol var
        İlk yarıda 2 gol var
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Esenyurt'ta yangın: 9 kişi hastanelik oldu
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Taksici cinayetinin zanlısı taksicinin kızını arayıp ne dedi?
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Galatasaray'dan iki transfer birden!
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        Almanya'dan çifte vatandaşlık yasasına onay
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        50 yaşındaki kadını bıçaklayıp bileziklerini çaldı
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Alper Gezeravcı ISS'ye veda etti
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Ramazan Hoca'nın katil zanlısı tutuklandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Alev Alatlı hayatını kaybetti
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Vefa borcunu depremde ödedi
        Bir teselli ver!
        Bir teselli ver!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da
        Zaniolo geri dönüyor!
        Zaniolo geri dönüyor!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Korkutan akciğer kanseri açıklaması!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        Arturo Vidal'e görkemli karşılama!
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        "Türk insanı beni sahiplendi"
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü!
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        Hedef: Geride sorunlu damar bırakmamak! İşte varisi ortadan kaldırmak için yapacağınız tek şey
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de "5. Çocuk Festivali" başladı
        Seydişehir'de "5. Çocuk Festivali" başladı
        Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Çelebi'nin acı kaybı
        Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Çelebi'nin acı kaybı
        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Konya'da böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir...
        Konya'da böcek ilacından zehirlenen 7 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili bir...
        Beyşehir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Beyşehir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Konya'da astronot Gezeravcı ile telsizle görüşen öğrenciler duygularını anl...
        Konya'da astronot Gezeravcı ile telsizle görüşen öğrenciler duygularını anl...