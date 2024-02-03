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        Karapınar'da "AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi" açıldı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:01 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:15
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        Karapınar'da "AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi" açıldı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

        AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, açılışta, Karapınar'da daha fazla hizmeti gerçekleştireceklerini belirtti.

        Cumhur İttifakı'nın Karapınarlıların huzurunda olduğunu aktaran Selvi,"Hem belediye başkanı adayımızla, hem de geçmiş dönem belediye başkanımızla buradayız. Desteklerinizi bekliyoruz." dedi.

        AK Parti Karapınar Belediye Başkan adayı İbrahim Önal da devraldığı bayrağı daha yükseklere taşıyacaklarını, projelerle ilçeye hizmet edeceklerini ifade etti.

        Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise Önal'a destek istedi.

        Konuşmaların ardından Çarşı Merkezi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı yapıldı.

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