Konya'da inşaat işçilerinin konteynerinde çıkan yangın söndürüldü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir inşaatta işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ inşaatında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Şantiyede bulunan iş makineleri ve ekipmanlarla müdahale edilen yangın kısa süre kontrol altına alındı.
Söndürülen yangında, konteynerler kullanılamaz hale geldi.
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