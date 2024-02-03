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        Konya'da yük asansörünün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

        Konya'da bir iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 03.02.2024 - 18:53
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        Konya'da yük asansörünün düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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        Konya'da bir iş yerindeki yük asansörünün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bulunan yük asansörü, içinde 3 kişinin olduğu sırada depoya düştü.

        Asansördeki Abdullah S. Muhammet Talha A. ve Musa B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürülen yaralılardan Abdullah S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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