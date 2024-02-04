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        Konya'da iki gündür kayıp kişinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirlendi

        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 04.02.2024 - 09:44
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        Konya'da iki gündür kayıp kişinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü belirlendi
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        Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

        Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, çay ocağı işleten ve Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi (30) gözaltına aldı.

        Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.

        Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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