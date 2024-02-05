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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:22
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        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Karatay, Meram, Selçuklu ile Ereğli ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yaptı.

        Aramalarda 317 otomatik tüfek parçası, gümrük kaçağı 41 cep telefonu, 62 cep telefonu aksesuarı, 690 paket sigara, 6800 doldurulmuş sigara, 125 elektronik sigara ile 22 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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