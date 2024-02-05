Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, merkez Karatay, Meram, Selçuklu ile Ereğli ilçesinde belirlenen iş yerleri ve evlerde arama yaptı.

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