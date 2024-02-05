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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, "asrın felaketi"nin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:30 Güncelleme: 05.02.2024 - 13:36
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, "asrın felaketi"nin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Altay, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak tarihin en acı afetlerinden biri olan 6 Şubat depremleri sonucu 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini, milyonlarca kişinin bu depremlerden etkilendiğini bildirdi.

        Tarihin her döneminde olduğu gibi bu felakette de devlet-millet birlikteliğinin özünün dünyaya gösterildiğini aktaran Altay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin tüm bakanları ve tüm kurumları, ilk andan itibaren teyakkuza geçerek depremzede kardeşlerimizin yanında oldu. Konya olarak bizler de hemşehrilerimizle ilk andan itibaren Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmak için adeta seferberlik ilan ettik. Tüm gücümüzle ve imkanımızla Hataylı kardeşlerimizin yanında olduk." ifadesini kullandı.

        Arama-kurtarmadan mobil yemek tırlarına, su temin ve kanalizasyon çalışmalarından mobil sağlık araçlarına, haberleşmeden insani yardıma kadar her alanda gece gündüz gayret ettiklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

        "Sanayi Odamız, Ticaret Odamız, Ticaret Borsamız, Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerimizle bin konteynerden oluşan konteyner kentlerde 4 binden fazla vatandaşa geçici barınma imkanı sağladık. MÜSİAD Konya Şubemiz ve Konya Sanayi Odamız işbirliğinde Narlıca'da 152 dükkandan oluşan Konya Bedesten'i inşa ederek esnaflara teslim ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak depremde yıkılan Habib-i Neccar Cami'sinin restorasyonunu üstlendik. Hatay'ın altyapısını yeniden inşa ettik. Devletimiz 300 bin konut yapmak için büyük bir çaba içinde. Bir an önce yaraların sarılmasıyla ilgili tüm Türkiye seferber olmuş durumda. Bölgedeki insanımızın bir an önce güvenilir konutlara taşınması, ticari ve sosyal hayatın başlaması için büyük bir çaba harcanıyor."

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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