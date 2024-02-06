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        Depremlerde hayatını kaybedenler Seydişehir'de dualarla anıldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 09:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 09:08
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        Depremlerde hayatını kaybedenler Seydişehir'de dualarla anıldı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinden Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Seydişehir'deki tarihi Seyyidharun Veli Camisinde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

        Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından dua edildi.

        Düzenlenen programın ardından sivil toplum kuruluşlarınca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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