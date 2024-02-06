Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya'nın Karatay ilçesinde 42 bin 460 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 42 bin 460 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hacıveyiszade Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, aracın motor kısmındaki hava filtresinin içine gizlenmiş 1200 uyuşturucu hap bulundu.
Polis, araçtaki Ahmet S. ile Ayşe S'yi gözaltına aldı.
Bu kişilerin Tatlıcak Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen aramada ise 41 bin 260 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tüfek, 52 fişek, 3 döner bıçağı, 1 satır ve bir miktar para ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.