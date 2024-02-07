Seydişehir'de emeklilere sağlık taraması yapıldı

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, "Emeklilerimizi sosyal yaşam alanlarında ziyaret ederek, sağlıklı kalmaları ve günlük beslenmeleri konusunda bilgilendirme yaptık. Sağlık taramalarını gerçekleştirdik. Yapılan sağlık taramasında, sonuçları normal olmayan emeklilerimizi sağlık kuruluşlarına yönlendirdik." dedi.

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