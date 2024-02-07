Konya'da asker eğlencesinde havaya ateş açan 27 kişiye para cezası

Konya'nın Beyşehir ilçesinde asker eğlencesi esnasında silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 27 kişiye yaklaşık 55 bin lira para cezası verildi.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaali Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde havaya silahla ateş edilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada ile bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelediği video kayıtlarından, havaya silahla ateş ettiği belirlenen 27 kişi hakkında yaklaşık 55 bin lira para cezası uyguladı.

Ayrıca bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı da bildirildi.​​​​​​​