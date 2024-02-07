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        Konya'da asker eğlencesinde havaya ateş açan 27 kişiye para cezası

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde asker eğlencesi esnasında silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 27 kişiye yaklaşık 55 bin lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:47 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:47
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        Konya'da asker eğlencesinde havaya ateş açan 27 kişiye para cezası
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde asker eğlencesi esnasında silahla havaya ateş açtığı tespit edilen 27 kişiye yaklaşık 55 bin lira para cezası verildi.

        Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaali Mahallesi'ndeki bir asker eğlencesinde havaya silahla ateş edilmesiyle ilgili görüntülerin sosyal medyada ile bazı basın yayın organlarında yer alması üzerine soruşturma başlattı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, incelediği video kayıtlarından, havaya silahla ateş ettiği belirlenen 27 kişi hakkında yaklaşık 55 bin lira para cezası uyguladı.

        Ayrıca bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı da bildirildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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