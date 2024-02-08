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        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 08:46 Güncelleme: 08.02.2024 - 08:53
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        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Akşehir'den il merkezi yönüne seyir halindeki Mehmet Fırtına yönetimindeki 16 ATY 383 plakalı otomobil, D-300 kara yolunun 8. kilometresi Karahüyük Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak takla attı.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan İmran Fırtına (66), Fatma Nur Fırtına (24) ve 6 aylık E.F. olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan sürücü ile Mehmet Ali Fırtına (60) ve A.E.F. (7) Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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