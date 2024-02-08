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        Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 08.02.2024 - 09:48
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        Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Konya-Adana kara yolundaki kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen E.D. yönetimindeki 42 D 4622 plakalı hafif ticari araç ile H.Ç. idaresindeki 42 BZF 01 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç, D.K. ve R.K. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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