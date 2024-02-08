Konya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan E.Ç, D.K. ve R.K. yaralandı.

Konya-Adana kara yolundaki kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen E.D. yönetimindeki 42 D 4622 plakalı hafif ticari araç ile H.Ç. idaresindeki 42 BZF 01 plakalı otomobil çarpıştı.

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