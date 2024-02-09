Konya'da iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Konya'nın Karatay ilçesinde iş arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Konya'nın Karatay ilçesinde iş arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu S.M. (18) adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
S.M'nin, emniyetteki ifadesinde, aralarında alacak meselesi yüzünden kavga çıktığını, arkadaşını bu nedenle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Fevziçakmak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin güvenlik ekipleri, 7 Şubat'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirmiş, sağlık ekipleri yabancı uyruklu Abdulvasi Hasani'nin (25) başına sert bir cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalamıştı.
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