Konya'da iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Fevziçakmak Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin güvenlik ekipleri, 7 Şubat'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirmiş, sağlık ekipleri yabancı uyruklu Abdulvasi Hasani'nin (25) başına sert bir cisimle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirlemişti.

S.M'nin, emniyetteki ifadesinde, aralarında alacak meselesi yüzünden kavga çıktığını, arkadaşını bu nedenle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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