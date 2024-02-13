Konya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Yeni Mahalle'de polisi görünce yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan S.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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