Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Yeni Mahalle'de polisi görünce yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan S.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        İstanbul'da 2 kişi denize düştü! Biri öldü!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Gaziantep'te anne-oğul vahşet kurbanı!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Şiddetli yağış nedeniyle bir kentimizde eğitime ara verildi!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Bıçaklı soyguncuyu copla kovaladı!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        Beşiktaş'tan Furkan hamlesi!
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        İstanbul turizmde rekor kırdı
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        3 komşusunu öldüren katilin davası sil baştan!
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
        Cari açık rakamları açıklandı
        Cari açık rakamları açıklandı
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        O takımlar ortaya çıktı! Arda Güler...
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        'Türk'ün yaşamadığı Türk köyü!
        Gösterimden kaldırıldı
        Gösterimden kaldırıldı
        İşte kalan maçlar
        İşte kalan maçlar
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Ev hapsi çare olmayacak!" Saplantılı komşuyu anlattı!
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        "Santos en kötü şekilde kullandı"
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Çocuk için SGK girişi yaptırmalı mı?
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Annesini bıçaklayarak öldürdü!
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        Duran kalbi çalıştırıldı, uçakla kurtarıldı
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        'Temettü verimi yüksek olacak'
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım
        ABD Başkan Yardımcısı Harris: Hizmet etmeye hazırım

        Benzer Haberler

        Otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo esrar çıktı
        Otobüsteki yolcunun valizinden 8 kilo esrar çıktı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı
        Konya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
        Konya'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı
        Aynı yastığa 77 yıldır baş koyan çift, birbirlerine ilk günkü gibi sevgiyle...
        Aynı yastığa 77 yıldır baş koyan çift, birbirlerine ilk günkü gibi sevgiyle...
        Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu
        Seydişehir'de kadınlar Gazze için buluştu
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı yakalandı