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        Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim yapıldı

        Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.04.2024 - 13:45
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        Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim yapıldı
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        Seydişehir'deki Suğla Gölü'nde denetim gerçekleştirildi.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen'in de katıldığı denetimde, 1400 metre ağ ele geçirildi. Suğla Gölünde ele geçirilen ağlar imha edildi.

        Yetkililer, doğa harikası Suğla Gölünde yasak süresi boyunca sık sık denetimlerin yapılacağı ve kaçak avcılığa geçit verilmeyeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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