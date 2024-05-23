Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Annapurna" oyunu sahnelendi

Festival, yarın saat 20.00'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Siyahlı Kadın" oyunuyla Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, saat 20.30'da Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Yirmi Bir On Beş Treni" oyunuyla Konya TCDD Gar Sahnesi'nde sürecek.

Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Brezilyalı tiyatro ekibi, "Laia ve Hayal Gücünün Uçuşu" isimli kukla gösterisi sergiledi.

Festival kapsamında, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları "Grönholm Metodu" oyununu, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Tataristan ekibi dans gösterisi sundu.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde etkinliklerle devam etti.

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