Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Annapurna" oyunu sahnelendi

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde etkinliklerle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.05.2024 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Annapurna" oyunu sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", dördüncü gününde etkinliklerle devam etti.

        Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu "Annapurna" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

        Sharr White'ın yazdığı, İlham Yazar'ın yönettiği oyun, seyirciden büyük beğeni topladı.

        Festival kapsamında, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları "Grönholm Metodu" oyununu, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Tataristan ekibi dans gösterisi sundu.

        Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Brezilyalı tiyatro ekibi, "Laia ve Hayal Gücünün Uçuşu" isimli kukla gösterisi sergiledi.

        Festival, yarın saat 20.00'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Siyahlı Kadın" oyunuyla Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, saat 20.30'da Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Yirmi Bir On Beş Treni" oyunuyla Konya TCDD Gar Sahnesi'nde sürecek.

        Festival 30 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        İmdatlarına itfaiye yetişti
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Galatasaray'da özel buluşma
        Galatasaray'da özel buluşma
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!

        Benzer Haberler

        Konya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Konya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Bozkır'da öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak 2 pro...
        Bozkır'da öğrenciler yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak 2 pro...
        Erbakan: Milli Görüş belediyeciliğinde borç olmaz
        Erbakan: Milli Görüş belediyeciliğinde borç olmaz
        Konya'da ateş savaşçısı gönüllü öğretmenlere eğitim
        Konya'da ateş savaşçısı gönüllü öğretmenlere eğitim
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa