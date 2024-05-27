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        SÜ Huğlu MYO'da mezuniyet heyecanı

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 14:09 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:09
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        SÜ Huğlu MYO'da mezuniyet heyecanı
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        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu’nda öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

        Yüksekokul bahçesinde 2023-2024 eğitim öğretim döneminin son bulmasının ardından mezuniyet töreni düzenlendi.

        Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, törende yaptığı konuşmada öğrencilerine bundan sonraki yaşamlarında başarı diledi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Öğrenciler, ailelerinin de katıldığı törende, mezuniyet heyecanını havaya keplerini atarak yaşadı.

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