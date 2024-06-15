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        Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı

        Seydişehir ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:45
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        Seydişehir'de canlı hayvan pazarı açıldı
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        Seydişehir ilçesinde belediyeye ait canlı hayvan pazarı açıldı.

        Açılış, İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla gerçekleşti.

        ​​​​​​​Kaymakam Cevdet Bakkal, bayramların mutlulukların yaşandığı, sevgilerin paylaşıldığı günler olduğunu söyledi.

        Bakkal, "Vatandaşlar burada aradığı küçükbaş ve büyükbaş hayvanların hepsini rahatça bulabilecek." dedi.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en üstlere çıktığı önemli günlerden olduğunu kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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