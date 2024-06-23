Beyşehir Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Konya'da, Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Konya'da, Beyşehir Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.
Beyşehir ilçesi Kuşluca Mahallesi'nden dün, Beyşehir Gölü'ne 4 kişiyle açılan teknenin batması üzerine Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler, 3 kişiyi kurtarırken gölde kaybolan Yakup Kılıç'ın bulunması için çalışmayı genişletti.
Kılıç'ın cansız bedeni öğle saatlerinde, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta bulundu.
Gölden çıkarılan Kılıç'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü.
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