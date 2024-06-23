Beyşehir Gölü'nde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Beyşehir ilçesi Kuşluca Mahallesi'nden dün, Beyşehir Gölü'ne 4 kişiyle açılan teknenin batması üzerine Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı.

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