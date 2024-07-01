Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve Josip Calusic'in de yer aldığı antrenman, açma ve germe hareketleriyle sona erdi.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak dönüşümlü koşunun ardından 8'e 8 oyun oynadı.

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