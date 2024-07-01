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        Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da futbolcular, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 01.07.2024 - 22:21
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        Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
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        Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da futbolcular, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını yaptı.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, üç gruba ayrılarak dönüşümlü koşunun ardından 8'e 8 oyun oynadı.

        Yeni transferler Yusuf Erdoğan, Ufuk Akyol ve Josip Calusic'in de yer aldığı antrenman, açma ve germe hareketleriyle sona erdi.

        Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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