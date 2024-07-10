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        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Karapınar'a ulaştı

        İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Konya'nın Karapınar ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:10
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        Gazze için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi Karapınar'a ulaştı
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        İsrail'in Gazze saldırılarına tepki için Denizli'den Hatay'a yürüyen 7 kişi, Konya'nın Karapınar ilçesine geldi.

        Mustafa Türkan, Gazze'ye Yürüyüş Platformu üyeleri olarak, 1 Temmuz'da Denizli'den yola çıktıklarını belirtti.

        Amaçlarının Gazze ve Doğu Türkistan'a dikkat çekmek olduğunu dile getiren Türkan, "Yürüyelim ve sesimizi insanlara duyuralım. Yollarda, bizi gördüğünde kornasını çalan, arabasını durdurup bizimle fotoğraf çektirmek isteyen, bize ikramlarda bulunmak isteyen, şehirlere girişimizde bizi karşılayıp, bizimle şehir merkezine kadar yürüyen tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

        Konya Caddesi boyunca yürüyüş yapan grup, vatandaşlardan büyük destek gördü.

        Galeri
        Galeri

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