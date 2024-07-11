Başkan Ustaoğlu muharrem ayı iftarına katıldı

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, muharrem ayı dolayısı ile Değirmenci Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Muharrem ayının başlamasıyla Seydişehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğinde mahalle sakinleriyle iftarını açan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu katılanlara yemek dağıttı.

Açılan iftarın ardından yemek duası yapan Dede Şafak Şendoğan, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu’na teşekkür etti.

Muharrem aylarının hayırlı olmasını ve tuttukları oruçlarının kabul olması dileğinde bulunan Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, “Muharrem ayı dolayısı ile sizlerle birlikte hemhal olalım istedik. Aşure ve muharrem ayımız hayırlı mübarek olsun, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Sizlerle birlikte mahallemizde farklı etkinlikler ve programlar düzenleyeceğiz, birlikte olacağız. Barışın, kardeşliğin, birliğin günü olan Muharrem ayının bereket ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum." dedi.