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        Kulu'daki yangında ölen anne ve oğlu toprağa verildi

        Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan ev yangında ölen anne ve oğlu defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:57 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:57
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        Kulu'daki yangında ölen anne ve oğlu toprağa verildi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan ev yangında ölen anne ve oğlu defnedildi.

        İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Mahallesi'nde yaşadıkları müstakil evde çıkan yangında yaşamını yitiren Enes Yıldırım (42) ve annesi Ayşe Yıldırım (80) naaşları, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

        Cenaze törenine anne ve oğlunun yakınları ile mahalleden çok sayıda komşuları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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