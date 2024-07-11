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        Konya'da evinde çıkan yangının ardından kaybolan kadının cesedi bulundu

        Konya'nın Kulu ilçesinde evinde çıkan yangından sonra haber alınamayan kadının cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 19:36 Güncelleme: 11.07.2024 - 19:36
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        Konya'da evinde çıkan yangının ardından kaybolan kadının cesedi bulundu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde evinde çıkan yangından sonra haber alınamayan kadının cesedi bulundu.

        Dün ilçeye 12 kilometre uzaktaki Karacadağ Mahallesi'nde yaşadıkları müstakil evde çıkan yangında Enes (42) ve annesi Ayşe Yıldırım'ın (80) yaşamını yitirmesinin ardından, jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

        Yangın sonrasında evde bulunamayan Kadriye Yıldırım (49), ekiplerin çalışması sonucu, Camikebir Mahallesi'nde aileye ait 4 katlı apartmanda ölü bulundu.

        Yıldırım'ın cesedi, jandarma ekipleri ile savcının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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