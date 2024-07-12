Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri yapılacak

Mevlana Meydanı'nda ve kentin çeşitli noktalarında açılacak sergilerde, o geceyi anlatan fotoğraflar yer alacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında, bu yıl "Milletin Zaferi" konseptiyle 8'incisi düzenlenecek anma etkinlikleri, pazartesi 12.30'da Sultan Selim Camisi'nde başlayacak.

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