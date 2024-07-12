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        Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri yapılacak

        Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde etkinlikler düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 11:42 Güncelleme: 12.07.2024 - 11:42
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        Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri yapılacak
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        Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde etkinlikler düzenlenecek.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında, bu yıl "Milletin Zaferi" konseptiyle 8'incisi düzenlenecek anma etkinlikleri, pazartesi 12.30'da Sultan Selim Camisi'nde başlayacak.

        Mevlana Meydanı'nda ve kentin çeşitli noktalarında açılacak sergilerde, o geceyi anlatan fotoğraflar yer alacak.

        Çeşitli sportif etkinliklerin yanı sıra Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek programda; şiir dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapılacak, sanatçılar konser verecek.

        Sabah namazına kadar sürecek program, Sultan Selim Cami önünde verilecek ikramlarla son bulacak.

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