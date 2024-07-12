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        Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho'yu transfer etti

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brezilyalı Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho ile 3 yıllık anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:16
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        Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho'yu transfer etti
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brezilyalı Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho ile 3 yıllık anlaştı.

        Yeşil beyazlı kulüp, son olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1848'de forma giyen Pedrinho’yu 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

        Pedrinho'nun Konyaspor'da 8 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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