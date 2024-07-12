Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brezilyalı Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho ile 3 yıllık anlaştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Brezilyalı Pedro Henrique Oliveira dos Santos Pedrinho ile 3 yıllık anlaştı.
Yeşil beyazlı kulüp, son olarak Bulgaristan ekibi CSKA 1848'de forma giyen Pedrinho’yu 3 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.
Pedrinho'nun Konyaspor'da 8 numaralı formayı giyeceği bildirildi.
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