KSO Mobil Etüt Aracı ile 61 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümleri yapıldı

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye’deki sanayi işletmelerinin ve kamu kurumlarının enerji verimliliği ölçümlerini yapmayı sürdürüyor.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, yaptığı yazılı açıklamada, KSO Mobil Etüt Aracı ile bugüne kadar 61 firma ve kurumda enerji verimliliği ölçümlerinin yapıldığını belirtti.

Büyükeğen, çok sayıda sanayi tesisinin enerji etütlerinin yapıldığı Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya, Nevşehir, Kırıkkale, Aksaray ve Niğde valilikleri ile Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin enerji verimliliği ölçümlerinin de tamamlandığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün paydaş olduğu Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracı'nın kamu ve özel sektöre ait bina ve fabrikalardaki enerjiye dayalı kayıp-kaçakları tespit etmek üzere hayata geçirildiğini hatırlatan Büyükeğen, şunları kaydetti:

"Konya Sanayi Odası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaremizle birlikte önemli bir projeyi hayata geçirdik. İlk olarak Konya Sanayi Odası Enerji Verimliliği Etüt Merkezi'ni kurduk. Bünyesinde oluşturduğumuz Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımız ile Konya ve KOP Bölgesi illerinin yanı sıra, firma ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin farklı noktalarında enerji verimliliği ölçümleri yapıyoruz. Bu kapsamda son olarak gazi Meclisimizin enerji etütlerini de tamamladık. Sanayi işletmelerimiz ve kurumlarımızın yanı sıra Gazi Meclisimizin enerji ölçümlerini yapmak bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu."