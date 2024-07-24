KTO Karatay Üniversitesinin tıp öğrencileri için protokol imzalandı

KTO Karatay üniversitesi ile özel sağlık kuruluşlarından Farabi Hastanesi ve Medova Hastanesi arasında tıp fakültesi öğrencilerine yönelik afiliasyon protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre söz konusu protokol ile klinik becerilerini geliştirecek olan öğrenciler, tecrübeli hekimlerden çağdaş ve bilimsel tıp pratiğinin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim alacak.

Protokol imza töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Konya, hizmet sektörü ve özellikle yükseköğrenim açısından Türkiye'nin adeta parlayan yıldızı konumundadır. Genç ve nitelikli insan kaynağı, stratejik konumu, aktif ekonomik ve ticari yaşamı, güçlü rekabet pozisyonu Konya'yı hizmet sektöründe öne çıkarmaktadır. 2 milyonu aşan nüfusu, 5 üniversitesi ve bu üniversitelerde öğrenim gören 130 bin üniversite öğrencisi, Konya'nın genç ve nitelikli iş gücü potansiyelini yansıtmaktadır. Öte yandan Konya'da bulunan ve dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan özel hastanelerimiz, Konya'nın sağlık alanında bir merkez olduğunu tescillemektedir."