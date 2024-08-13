Diyabet nedeniyle ayağı kesilmesi düşünülen hastanın ameliyatla şikayetleri sona erdi

Konya'da şeker hastalığı tedavisi gören kişinin, yaradan dolayı kesilmesi düşünülen ayağı zamanında müdahaleyle kurtarıldı.

Kenan Balcı'nın, ayağının altındaki yara zamanla yayıldı.

Ağır enfeksiyon ve koku nedeniyle ayağının kesilmesi düşünülen Balcı, başvurduğu hastanede gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi, diyabet hastalarında ayak problemlerinin çok sık görüldüğünü söyledi.

Acil müdahaleyle hastanın ayağının kesilmesinin önüne geçildiğini aktaran Arazi, "Hızlı şekilde yarayı açarak, ölü dokular ve enfeksiyonlu bölge temizlendi. Cerrahi temizlik geciktikçe, enfeksiyon kalıcı olmakta, doku hasarları artmaktadır. Hastamızda ciddi bir temizlik sonrası yara bakımı yaptık, geniş cilt eksikliğini ise deri nakli yaparak kapattık. Sonunda ayağı kurtarabildik ve yara tamamen iyileşti."​ diye konuştu.