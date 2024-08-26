Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi
Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi.
Değirmenözü Yaylası Piknik Alanı'nda gerçekleşen şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, şölende, amaçlarının eğlenmek, tanışmak, kültürlerini, dillerini, geleneklerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak olduğunu söyledi.
Yurt dışından ve içinden şölene katılan Nogay derneklerinin başkanları da selamlama konuşması yaptı.
Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Dağıstan, Türkmenistan ve Kafkaslardan gelen ekiplerce, halk dansları gösterileri ve konserler düzenlendi.
Şölende, Nogay Türkleri'nin geleneksel at biniciliği ve savaş kıyafetleri de sergilendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.