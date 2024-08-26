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        Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi

        Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:11
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        Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi.

        Değirmenözü Yaylası Piknik Alanı'nda gerçekleşen şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, şölende, amaçlarının eğlenmek, tanışmak, kültürlerini, dillerini, geleneklerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

        Yurt dışından ve içinden şölene katılan Nogay derneklerinin başkanları da selamlama konuşması yaptı.

        Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Dağıstan, Türkmenistan ve Kafkaslardan gelen ekiplerce, halk dansları gösterileri ve konserler düzenlendi.

        Şölende, Nogay Türkleri'nin geleneksel at biniciliği ve savaş kıyafetleri de sergilendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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