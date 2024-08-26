Konya'da Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde, Nogay Türkleri'nin "Sabantoy Şöleni" gerçekleştirildi.

Değirmenözü Yaylası Piknik Alanı'nda gerçekleşen şölen, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Aktürk, şölende, amaçlarının eğlenmek, tanışmak, kültürlerini, dillerini, geleneklerini yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak olduğunu söyledi.

Yurt dışından ve içinden şölene katılan Nogay derneklerinin başkanları da selamlama konuşması yaptı.