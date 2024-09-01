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        Beyşehir'de Karaburun plajı, günübirlik tatilcileri konuk ediyor

        Beyşehir ilçesinde bulunan Karaburun plajı, günübirlik gelen tatilcileri konuk ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 01.09.2024 - 13:43
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        Beyşehir'de Karaburun plajı, günübirlik tatilcileri konuk ediyor
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        Beyşehir ilçesinde bulunan Karaburun plajı, günübirlik gelen tatilcileri konuk ediyor.

        Beyşehir Gölü kıyısında bulunan ve geçtiğimiz yıllarda belediye tarafından turizme kazandırılan plaj, tatilcilerden yoğun ilgi görüyor.

        Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde Üstünler mevkisinde bulunan Karaburun plajı, tatilcilerin tercihi arasında yer alıyor.

        Günübirlik tatil imkanının sunulduğu Konya-Beyşehir-Antalya kara yolu güzergahından ulaşılabilen plaja gelenler doğanın güzellikleri içerisinde hem göl sularında yüzerek serinlemenin hem de kumsalında güneşlenmenin tadını çıkarıyor.

        Tatilcilerden bazıları plajda kum voleybolu oynamanın su sporları yapmanın keyfini çıkarırken, isteyen aileler plajın çevresinde bulunan ağaçlık alanlarda göl manzaralı piknik ve kamp yapabiliyor.

        Plaj ve çevresinden çadır ve karavancılar da istifade ediyor.

        Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun plajında otomobillerden 60 lira giriş ücreti alınırken, tatilciler buradaki şezlong, şemsiye, mescit, tuvalet, duş, soyunma odaları ve kafe ile büfelerden de istifade ediyor.

        Cankurtaranların da görev aldığı 3 kilometrelik kıyıya sahip plajda, kıyı temizliği için de gün boyu mesai yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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