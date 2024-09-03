Konya'da 6 yayanın hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücüye 5 yıl hapis cezası
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarparak, 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüye "iyi hal" indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarparak, 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüye "iyi hal" indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada son sözleri sorulan sanık Sefa S, "Haklarını helal etsinler." dedi.
Sefa S'nin avukatı da müvekkilinin bilirkişi raporunda "tali kusurlu", yayaların ise "asli kusurlu" bulunduğunu hatırlattı.
Müvekkilinin akan trafikte normal şekilde seyrettiğini iddia eden sanık avukatı, "Müvekkilimin kaza sırasında olağanüstü bir hızı yoktur. 3 şeritli yolda, o anda tek talihsizliği en önde bulunan araç olmasıdır. Müvekkilden yaya grubunun orada olmasını öngörmesini bekleyemeyiz. Söz konusu yolda hız sınırı 82. Olay anında 82 ile gidilse dahi maalesef aynı neticenin olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Müşteki avukatı ise sanığın olay anında çok süratli olduğunun, şerit ihlali ve tehlikeli hareketler yaptığının tanık anlatımlarıyla sabit olduğunu savunarak, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanık Sefa S'nin "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan önce 6 yıl, daha sonra ise "iyi hal" indirimi uygulayarak 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, ehliyetine 2,5 yıl süreyle el konulmasına ve tahliyesine karar verdi.
- Kaza
Sefa S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, 12 Kasım 2023'te Yeni İstanbul Caddesi Sancak Tramvay Durağı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpmış, Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra ve Emine Atalay hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı. Sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.
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