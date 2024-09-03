Konya'da 6 yayanın hayatını kaybettiği trafik kazasında sürücüye 5 yıl hapis cezası

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kullandığı otomobille yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarparak, 6 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücüye "iyi hal" indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sefa S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasını tekrarladığı duruşmada son sözleri sorulan sanık Sefa S, "Haklarını helal etsinler." dedi.

Sefa S'nin avukatı da müvekkilinin bilirkişi raporunda "tali kusurlu", yayaların ise "asli kusurlu" bulunduğunu hatırlattı.

Müvekkilinin akan trafikte normal şekilde seyrettiğini iddia eden sanık avukatı, "Müvekkilimin kaza sırasında olağanüstü bir hızı yoktur. 3 şeritli yolda, o anda tek talihsizliği en önde bulunan araç olmasıdır. Müvekkilden yaya grubunun orada olmasını öngörmesini bekleyemeyiz. Söz konusu yolda hız sınırı 82. Olay anında 82 ile gidilse dahi maalesef aynı neticenin olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı ise sanığın olay anında çok süratli olduğunun, şerit ihlali ve tehlikeli hareketler yaptığının tanık anlatımlarıyla sabit olduğunu savunarak, en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.