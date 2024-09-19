Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de elektrik direğine çarpar ticari araçtaki iki kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 09:42 Güncelleme: 19.09.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de elektrik direğine çarpar ticari araçtaki iki kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

        Hüseyin Börekkaya idaresindeki 42 DN 641 plakalı ticari araç Stat Mahallesi Cevher Dudayev Caddesinde sürücünün seyir haline iken bir anda yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Osman Melih Soğuksu yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Fed sonrası gözler TCMB'de
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        Önce çağrı cihazları, sonra telsizler! Lübnan'da iki günde yaşananlar
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı!
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        İsrail'in saldırılarının arkasındaki kritik soru: Neden şimdi?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Kadına şiddette son nokta! Bu nasıl bir zorbalık?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede sağanak!
        16 ilin valisi değişti
        16 ilin valisi değişti
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Diyetsiz kilo vermenin 9 sırrı!
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Arkadaşının kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Bu 20 bilgiyi daha önce hiç duymadınız!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Hakanlı Inter puanla döndü!
        Nelsson'da mutlu son!
        Nelsson'da mutlu son!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        Okulun ilk günü kazada yaralanan Abdullah Furkan, yaşam mücadelesini kaybet...
        Okulun ilk günü kazada yaralanan Abdullah Furkan, yaşam mücadelesini kaybet...
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Seydişehir'de devrilen elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı
        Konya'da bobinaj kalfası Türkiye'de "yılın kalfası' seçildi
        Konya'da bobinaj kalfası Türkiye'de "yılın kalfası' seçildi
        GRAFİKLİ - Türkiye'nin obruk tehlike ve risk haritası güncelleniyor
        GRAFİKLİ - Türkiye'nin obruk tehlike ve risk haritası güncelleniyor
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa