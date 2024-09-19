Seydişehir'de elektrik direğine çarpar ticari araçtaki iki kişi yaralandı

Hüseyin Börekkaya idaresindeki 42 DN 641 plakalı ticari araç Stat Mahallesi Cevher Dudayev Caddesinde sürücünün seyir haline iken bir anda yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapması sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

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