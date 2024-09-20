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        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:56
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        Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Yeni Mahallede bir evin müştemilatına farklı kişilerin girdiği yönünde ihbar gelmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

        Yapılan çalışma sonrası F.D'ye ait olduğu öğrenilen müştemilata operasyon düzenlendi.

        Müştemilatta yapılan aramada, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 28 bin 600 lira, 76 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 49 fişek, 3 bıçak, bir miktar esrar, kutu içerisinde kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan F.D. İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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