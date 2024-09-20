Kulu'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Müştemilatta yapılan aramada, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 28 bin 600 lira, 76 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 49 fişek, 3 bıçak, bir miktar esrar, kutu içerisinde kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonrası F.D'ye ait olduğu öğrenilen müştemilata operasyon düzenlendi.

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