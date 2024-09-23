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        Sonbahar meyvesi alıç Yunak'da dağlardan toplanmaya başladı

        Konya'nın Yunak ilçesinde genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden doğal olarak yetişen alıç ağaçları ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:50
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        Sonbahar meyvesi alıç Yunak'da dağlardan toplanmaya başladı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden doğal olarak yetişen alıç ağaçları ilgi görüyor.

        Özellikle Sıram, Meşelik ve Kurtuşağı mahalleleri çevresinde çokça bulunan ve meyvesi kalp dostu olarak bilinen alıç, sonbaharda yöre halkının çokça topladığı bir meyve.

        Dikenli ve çalı tipi ağaçlarda eylül ayının sonuna doğru olgunlaşmaya başlayan sarı renkli alıç, bölgede yaşayanlar için vazgeçilmez bir meyve.

        Toplaması biraz zahmetli de olsa vatandaşların bazıları dağlardan topladığı alıçları kent meydanında satarken, bazıları da evlerinde marmelat ve sirkesini yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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