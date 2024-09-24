Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Konya'nınSeydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nınSeydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        A.K. idaresindeki 42 RE 260 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyit Harun Veli Caddesi Adliye Kavşağında M.N. yönetimindeki 42 AE 329 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada 42 RE 260 plakalı otomobilde bulunan Ş.K. yaralandı.

        Ş.K. olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Bu kez de kahverengine döndü: İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Öldürdü! Yaktı! Pavyona gitti!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        Muçi kanatlarda uçamıyor!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        THY'de kabin amiriydi... Otoparkta feci ölüm!
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Trump ve Harris ne kadar bağış topladı?
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        Bizim Çocuklar durdurulamıyor!
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        6 yaşında kayboldu, 73 yıl sonra ailesine kavuştu
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        'Kraliyet Ailesi'nin İngiltere'ye gerçek maliyeti yılda 510 milyon sterlin'
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        İsrail-Lübnan hattında yüksek tansiyon!
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Rüzgardan ipi kopan Türk Bayrağını düzeltmeye çalışan gence teşekkür
        Rüzgardan ipi kopan Türk Bayrağını düzeltmeye çalışan gence teşekkür
        Sonbahar meyvesi alıç Yunak'da dağlardan toplanmaya başladı
        Sonbahar meyvesi alıç Yunak'da dağlardan toplanmaya başladı
        Kick boksçu yumruk attı, 22 gün sonra öldü
        Kick boksçu yumruk attı, 22 gün sonra öldü
        Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan, Konya'dan uğurlandı
        Manisa Valiliğine atanan Vahdettin Özkan, Konya'dan uğurlandı