Seydişehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Konya'nınSeydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Konya'nınSeydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki 42 RE 260 plakalı otomobil, Alaylar İki Mahallesi Seyit Harun Veli Caddesi Adliye Kavşağında M.N. yönetimindeki 42 AE 329 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 42 RE 260 plakalı otomobilde bulunan Ş.K. yaralandı.
Ş.K. olay yerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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