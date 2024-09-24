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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:39
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        Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Murat Ç. idaresindeki 16 BKH 615 plakalı otomobil, Saray Mahallesi yakınlarında Osman Ç'nin kullandığı 35 TCR 37 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, otomobillerdeki Nurettin Ç, İlknur Ç, Osman Ç. ile Abdullah Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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