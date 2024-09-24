Beyşehir'de ağaçtan düşen kişi yaralandı
Beyşehir ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
Beyşehir ilçesinde çıktığı ceviz ağacından düşen kişi yaralandı.
Eylikler Mahallesi'nde 55 yaşındaki M.T, bahçesindeki cevizleri toplamak için ağaca çıktı.
Dengesini kaybederek yere düşen M.T, yaralandı.
Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan M.T, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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