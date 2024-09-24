Konya'da 37. Ahilik Haftası kutlandı

Konya'da 37. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinlikler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Alaaddin Bulvarı'ndan, Tarihi Bedesten Çarşısı'na kadar yürüyüş düzenlendi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Kapu Camisi Meydanı'nda düzenlenen programda, köklü bir geleneğin ve güçlü değerler sisteminin simgesi olan 37. Ahilik Haftası'nı kutlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ahiliğin, esnaf ve zanaatkarın kimliğini, ahlaki değerler ile dayanışma ruhunu temsil eden bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden karabacak, "Ahilik sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda kardeşlik, dayanışma ve karşılıklı yardımlaşma üzerine kurulmuş bir kültürdür." dedi.