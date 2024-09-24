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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'de "vatan ve kahramanlar" buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.09.2024 - 15:50
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir'de "vatan ve kahramanlar" buluşması gerçekleştirildi.

        İlçe Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Ali Akkanat Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte Beyşehirli muharip ve malul gaziler lise öğrencileriyle bir araya geldi.

        Etkinlikte, gaziler anlarını anlattı, öğrencilerin soruları da cevaplandırdı.

        - Beyşehir'de bitki koruma ürünleri bayileri denetimi

        - Beyşehir ilçesinde gübre ve bitki koruma ürünleri satışı yapan bayiler denetlendi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, üreticilerin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmesi için yürütülen bayi kontrollerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, yapılan denetim ve kontrollerde bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunun incelendiği, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ise ruhsat ve son kullanım tarihlerinin kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.

        - Beyşehir'de patates hasat mesaisi

        Beyşehir ilçesinde patates üretim alanlarında denetim yapılıyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ekiplerin yürütülen hasat çalışması dolayısıyla sahaya çıkarak hasat aşaması kontrollerine başladığı belirtildi.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, çiftçilerle sahada buluşan ekiplerin yürüttüğü kontrolleri esnasında karantinaya tabi hastalık etmenleri yönünden incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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