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        İddia üzerine üniversiteyi kazanan hala yeğeniyle rekabeti aynı sınıfta devam ettirecek

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da yeğeniyle girdiği iddia üzerine hazırlandığı üniversite sınavı sonucunda yeğeniyle aynı bölümü kazanan Aynur Doğan, 52 yaşında yeniden öğrenci sıralarına döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:17
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        İddia üzerine üniversiteyi kazanan hala yeğeniyle rekabeti aynı sınıfta devam ettirecek
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da yeğeniyle girdiği iddia üzerine hazırlandığı üniversite sınavı sonucunda yeğeniyle aynı bölümü kazanan Aynur Doğan, 52 yaşında yeniden öğrenci sıralarına döndü.

        Liseden mezun olduktan sonra üniversite okuyamayan iki çocuk annesi Doğan, 10 yıl önce odyometri bölümünü bitirse de çalışma hayatına katılmadı.

        Kardeşinin optik mağazasında çalışmaya karar veren ve işini daha bilinçli yapabilmek için eğitim almak isteyen Doğan, kazanamayacağını düşünen yeğeniyle girdiği iddiayla Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünü, burslu kazandı.

        Doğan, sıra arkadaşı olduğu 18 yaşındaki yeğeni Semih'le rekabetini sınıfta da sürdürüyor.

        İkinci üniversitesini okumaya başlayan Doğan, yeğeniyle aynı kampüsü ve arkadaş ortamını paylaşmanın da heyecanını yaşıyor.

        - "Son anda kayıt yaptırdım ve yeğenimle sınıf arkadaşı oldum"

        Doğan, AA muhabirine, sınava girmesinin birkaç nedeni olduğunu ancak yeğeniyle girdiği iddianın aralarında bir yarışa dönüştüğünü söyledi.

        Yeğeninin de üniversite sınavlarına hazırlandığı dönemde iddiaya girdiklerini belirten Doğan, "Aramızda 'Sen mi kazanırsın, ben mi kazanırım?' derken, ikimiz birden kazandık. Ben kaydolmaya son gün karar verdim. 'Acaba başkalarının hakkını mı yiyorum?' diye düşündüm. Sonra 'Daha 52 yaşındayım, önümde ne kadar bir hayat var, bir mesleğim, ekonomik özgürlüğüm olsun.' diye düşünüp son anda kayıt yaptırdım ve yeğenimle sınıf arkadaşı oldum." dedi.

        Gençlerle bir arada olmayı sevdiğini, her zaman frekansının tuttuğunu anlatan Doğan, şöyle konuştu:

        "Bugün halası olarak yeğenimin yanındayım ama bundan sonra sınıf arkadaşım. Gençlerle, dolu dolu, eğlenceli bir okul serüveni yaşayacağımızı düşünüyorum. İki hafta önce kızımı evlendirdim. Herkes 'Anneanne olup, torun bakacağın zaman yeniden okul sıralarına dönüyorsun.' diye yorumlar yaptı. Ben akıllı bir kadınım, ikisini de yaparım. Torunuma da bakarım, okulumu da okurum. Allah sağlık, güç kuvvet verdiği sürece her şeyin üstesinden gelirim."

        - "Halam yaşıtım gibi yanımda"

        Babasının mesleğini devam ettirmek için optisyenlik okumaya karar verdiğini belirten Semih Doğan da halasıyla girdiği yarışla hırslandığını, istedikleri bölümü burslu kazandıklarını söyledi.

        Halasıyla aynı sınıfta olmanın şimdilik kendisine de garip geldiğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

        "Halam benden büyük ama şimdi yaşıtım gibi yanımda. O yüzden çok ilginç. Bu durumu tarif edemiyorum. Şimdilik halam ama bundan sonraki derslerde arkadaşım olacak. Halam kafa dengi bir insan. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Aramızda zaten bir rekabet vardı. İkimiz de kazandık. Bu şans eseri olan bir şey. Bu rekabet devam eder gibi. Çünkü işin ucunda seneye yüzde 100 burslu okumak var."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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