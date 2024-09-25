Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması sonucu 4 işçi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması sonucu düşen 4 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 16:51 Güncelleme: 25.09.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması sonucu 4 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması sonucu düşen 4 işçi yaralandı.

        Seydişehir-Antalya kara yolunda yapımı devam eden Alacabel tünel inşaatındaki iskeleye tırın çarpması nedeniyle iskelede çalışan 4 işçi düştü.

        Olayı gören çalışma arkadaşlarının durumu ihbar etmesi üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Ahmet Çam, Ali Gümüş, Musa Gümüş ve Mehmet Şarlı ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni gözaltına alındı
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Polat çifti Kübra Aykut'un cenazesinde
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        Dünyada her 3 çocuktan en az 1'i miyop
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        İstanbul’da üniversiteli olmanın maliyeti
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        "Sanık dışarıda kızım toprağın altında!"
        Altında rekor üstüne rekor
        Altında rekor üstüne rekor
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Bakan Şimşek’ten ‘ilave vergi’ açıklaması
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Tosuncuk için 88 bin 302 yıl hapis talebi!
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Türkiye güzeli, atandı ama gitmedi
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Öğrenci velisi öğretmeni delgeçle dövdü!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        Fenerbahçe'den milli takım kararı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Yerçekimi giderse 5 saniyede neler olur?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkların boyları ve ağ gözleri denetlendi
        Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkların boyları ve ağ gözleri denetlendi
        Beyşehir'de kabak çekirdeği hasadı
        Beyşehir'de kabak çekirdeği hasadı
        Konya'da bisikletseverler tarihi ve doğal güzellikleri pedal çevirerek keşf...
        Konya'da bisikletseverler tarihi ve doğal güzellikleri pedal çevirerek keşf...
        İddia üzerine üniversiteyi kazanan hala yeğeniyle rekabeti aynı sınıfta dev...
        İddia üzerine üniversiteyi kazanan hala yeğeniyle rekabeti aynı sınıfta dev...
        Bozkırı, ormana çevirdi
        Bozkırı, ormana çevirdi
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor
        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor