21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla düzenlenen festivalin beşinci gününde Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu "Devran, Kıyam, Kuud" konseri ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne beşinci gününde "Devran, Kıyam, Kuud" konser ve gösterisi ile devam edildi.

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