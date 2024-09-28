21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor

30 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda yarın, Mevlana Meydanı'nda 17.30'da Zakiran Ensemble topluluğu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da ise Damir İmamovic sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Mevlana Meydanı'nda, Ender Doğan ile Klasik Türk Musikisi bestekarı Ahmet Çalışır sahne aldı.

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 8. gününde Ender Doğan, Ahmet Çalışır ve Fas Kadiri Butşişi Sufi Müziği Topluluğu sahne aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.