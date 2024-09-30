Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı etkili oldu

        Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 16:17 Güncelleme: 30.09.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Öğleden sonra etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

        Bir süre trafiğe kapanan Konya-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        Halı çırpma kavgasında Hazal'ı öldürmüştü! İşte katilin savunması!
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        7 yaşındaki öğrenciye demir çubukla dayak iddiası: Soruşturma başlatıldı
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Plajda heyelan! Bir anda çöktü, Ezgi'nin ölümüne yol açtı!
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        Açlık sınırı 20 bin TL'ye dayandı
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Lübnanlılar savaş istemiyor"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        AFAD'dan 23 şehre "sarı", 3 ile "turuncu" uyarı!
        Osimhen'de sorun yok!
        Osimhen'de sorun yok!
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Konya'da satılık ada!
        Konya'da satılık ada!
        "Olağanüstü protesto"
        "Olağanüstü protesto"
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İşte Beşiktaş'ın Kayserispor 11'i
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
        Çekiciye çarpan hafif ticari araç takla attı: 2 ölü, 3 yaralı (2)
        Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Karadağ'ın yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor
        Karadağ'ın yılkı atları doğaseverlerin ilgisini çekiyor
        Konya'da metrekaresi 9 dolara satılık ada
        Konya'da metrekaresi 9 dolara satılık ada
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı
        Üç kuşaktır mütevazı atölyelerinde tarım makineleri üretiyorlar
        Üç kuşaktır mütevazı atölyelerinde tarım makineleri üretiyorlar