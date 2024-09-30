Konya-Ankara kara yolunda toz taşınımı etkili oldu

Bir süre trafiğe kapanan Konya-Ankara kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Öğleden sonra etkili olan toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

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